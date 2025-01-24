٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٣٤ ص
رمز الخبر: 85728857
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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استشهاد 14 ألفا و500 طفل في قطاع غزة

٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٣٤ ص
رمز الخبر: 85728857
استشهاد 14 ألفا و500 طفل في قطاع غزة

طهران/24 كانون الثاني/يناير/ارنا- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان لها عن استشهاد 14 الفا و500 طفل في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة.

وأعلنت منظمة الأونروا في هذا البيان أن 660 ألف طفل في قطاع غزة حرموا من التعليم ، وان  88% من المدارس في قطاع غزة قد تضررت خلال الحرب الأخيرة.

هذا وقد تم الاعلان يوم الاربعاء 15 كانون الثاني/يناير 2025 عن اتفاق وقف اطلاق النار بين حماس والكيان الصهيوني بوساطة قطرية أمريكية بعد حرب طويلة دامت قرابة 466 يوما.

ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير 2025 وتستمر مرحلته الأولى لمدة 6 أسابيع.

وخلال هذه المرحلة، سيتم التفاوض على تنفيذ الاتفاق في المرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة، لكن جنود الاحتلال هاجموا مدينة ومخيم "جنين" في الضفة الغربية يوم الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني، وتم حتى الآن اعتقال أربعة أشخاص و استشهاد وإصابة 35 آخرين.

وكان الكيان الصهيوني وبدعم من امريكا قد شن حربا همجية مدمرة ضد سكان قطاع غزة في الفترة من 7 تشرين الاول/أكتوبر 2023 الى 19 كانون الثاني/يناير 2025، ونتيجة لذلك، بالإضافة إلى الدمار الهائل والمجاعة القاتلة، استشهد وجُرح أكثر من 157 ألف فلسطيني، وفقد أكثر من 14 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

انتهى**ر. م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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