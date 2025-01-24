استشهاد 14 ألفا و500 طفل في قطاع غزة

وأعلنت منظمة الأونروا في هذا البيان أن 660 ألف طفل في قطاع غزة حرموا من التعليم ، وان 88% من المدارس في قطاع غزة قد تضررت خلال الحرب الأخيرة.

هذا وقد تم الاعلان يوم الاربعاء 15 كانون الثاني/يناير 2025 عن اتفاق وقف اطلاق النار بين حماس والكيان الصهيوني بوساطة قطرية أمريكية بعد حرب طويلة دامت قرابة 466 يوما.

ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير 2025 وتستمر مرحلته الأولى لمدة 6 أسابيع.

وخلال هذه المرحلة، سيتم التفاوض على تنفيذ الاتفاق في المرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة، لكن جنود الاحتلال هاجموا مدينة ومخيم "جنين" في الضفة الغربية يوم الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني، وتم حتى الآن اعتقال أربعة أشخاص و استشهاد وإصابة 35 آخرين.

وكان الكيان الصهيوني وبدعم من امريكا قد شن حربا همجية مدمرة ضد سكان قطاع غزة في الفترة من 7 تشرين الاول/أكتوبر 2023 الى 19 كانون الثاني/يناير 2025، ونتيجة لذلك، بالإضافة إلى الدمار الهائل والمجاعة القاتلة، استشهد وجُرح أكثر من 157 ألف فلسطيني، وفقد أكثر من 14 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

انتهى**ر. م