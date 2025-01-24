خطيب جمعة طهران: أمريكا تريد المفاوضات لمواجهة الثورة الاسلامية

وفي خطبة الجمعة اليوم ،عزى خطيب جمعة طهران اية الله السيد احمد خاتمي بمناسة ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (ع)، معتبرا ان مهمة حكومة الوفاق الوطني ، هي تهيئة البنية التحتية للأحكام الإلهية وتحقيق العدل، مشير الى ان رسالة جميع الأنبياء كانت تهدف لتحقيق العدل الإلهي الذي يجب تحقيقه فعلا وليس قولا فقط من قبل السلطة الحاكمة.

وفي اشارة منه الى اقتراب الذكرى الـ46 انتصار الثورة الاسلامية وايام الفجر المباركة، دعا اية الله خاتمي الشعب الايراني بكافة اطيافه الى المشاركة بحماسة في مسيرات واحتفالات ذكرى الانتصار .

لكم أعداء يتنكرون في صورة أصدقاء

كما اشار خطيب جمعة طهران الى حادثة استشهاد اثنين من القضاة البارزين في المحكمة العليا الايرانية، محذرا من خطورة هذه الحادثة ومشيرا الى انه مما لا شك فيه ان عملية الاغتيال دبرت ونفذت من قبل مجموعة استخدمت عميلا مندسا ارهابيا لتنفيذها، قائلا:" إن لكم أعداء يتنكرون في صورة أصدقاء."

وبيّن أن المندسين مارسوا النفاق من أجل كسب رأي الناس ، موضحا: لقد أكد قائد الثورة الاسلامية مرات عديدة على خطورة المندسين وعلى الأعداء أن يعلموا أن السلطة القضائية لا تتراجع وهناك قضاة شجعان من سيملأ مكان هؤلاء الشهداء وسيواجهون وسيحاسبون الظالمين".

لا فرق ببن الجمهوريين والديمقراطيين في امريكا

واشار الى تولي دونالدترامب الرئاسة في الولايات المتحدة الامريكية وقال: لا فرق ببن الديمقراطيين والجمهوريين من وجهة نظر الشعب الايراني ولفت انه وللاسف قامت امريكا منذ انتصار الثورة الاسلامية بابشع ممارسات ضد ايران.

وصرح ليعلم العالم ان موقف النظام الاسلامي تجاه العلاقات مع امريكا هو موقف الامام الخميني (ره) و سماحة قائد الثورة الاسلامية. وقال الامام (ره)ان امريكا هي الشيطان الاكبر، ونعلن لمن يدعم اجراء محادثات مع امريكا، ان الاخيرة تهدف من المحادثات الى مواجهة الثورة الاسلامية.

وحول تهديدات الكيان الصهيوني الاخيرة ضد ايران، قال ان الهجوم العسكري على ايران لا يجلب اي نتيجة؛ ايران اليوم تختلف عما كانت في الماضي و تمتلك قدرة تجعلها قادرة على مواجهتكم.

وتطرق اية الله خاتمي الى تصريحات ترامب بان قصف المنشأت ايران النووية لا فائدة منه وقال متسائلا:في حال قصف هذه المنشأت ماذا تفعلون بالعلم النووي؟

وشدد بالقول: ان المقاومة هي الحل الوحيد امام اطماع امريكا، كما ان غزة حققت النصر من خلال هذا الحل فاننا سنحتفل يوما ما في صلاة الجمعة بفشل امريكا.

انتهى** ر.م