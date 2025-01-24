بدء جلسة تقديم تقرير إيران ضمن إطار آلية المراجعة الدورية العالمية (UPR)

وأفادت ارنا نقلا عن اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان بأنه من المقرر أن يقدم الوفد الإيراني برئاسة كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجیة في الشؤون القانونية والدولية، تقريرا عن الأنشطة التي قام بها لتنفيذ التوصيات التي قبلتها إيران في الجولة السابقة من المراجعة الدورية العالمية.

یذکر بأن المراجعة الدورية العالمية هي آلية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي انبثقت عن عملية إصلاح الأمم المتحدة لعام 2005. يشار إليها عمومًا باسم UPR ، وقد تم تأسيسها بموجب قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 3 أبريل 2006 ، وهي تفحص دوريًا أداء حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

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