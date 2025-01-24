٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٣٢ م
رمز الخبر: 85729241
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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وزير الاقتصاد الايراني: الصادرات غير النفطية تنمو بنسبة 18%

٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٣٢ م
رمز الخبر: 85729241
وزير الاقتصاد الايراني: الصادرات غير النفطية تنمو بنسبة 18%

طهران /24 كانون الثاني/يناير/ارنا- صرح وزير الاقتصاد والمالية الايراني عبدالناصر همتي، انه وفقا لآخر إحصاءات جمركية للتجارة غير النفطية خلال الـ10 أشهر الاخيرة،قد بلغت الصادرات غير النفطية 47.8 مليار دولار،اي بنسبة نمو 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي منشور له على حسابه الشخصي عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كتب وزير الاقتصاد والمالية: وفقا لآخر إحصاءات جمركية للتجارة غير النفطية خلال الـ10 أشهرالاخيرة، فقد بلغت الصادرات غير النفطية 47.8 مليار دولار،مسجلة بذلك نموا بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي، دون الأخذ في الاعتبار واردات الذهب في هذين العامين، من 12.5 مليار الى ملياري دولار.

واضاف همتي: كما انه بضم أكثر من 30 مليار دولار من الصادرات النفطية في هذه الفترة، يصل فائض الميزان التجاري (النفطي وغير النفطي) إلى أكثر من 28 مليار دولار.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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