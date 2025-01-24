وزير الاقتصاد الايراني: الصادرات غير النفطية تنمو بنسبة 18%

وفي منشور له على حسابه الشخصي عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كتب وزير الاقتصاد والمالية: وفقا لآخر إحصاءات جمركية للتجارة غير النفطية خلال الـ10 أشهرالاخيرة، فقد بلغت الصادرات غير النفطية 47.8 مليار دولار،مسجلة بذلك نموا بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي، دون الأخذ في الاعتبار واردات الذهب في هذين العامين، من 12.5 مليار الى ملياري دولار.

واضاف همتي: كما انه بضم أكثر من 30 مليار دولار من الصادرات النفطية في هذه الفترة، يصل فائض الميزان التجاري (النفطي وغير النفطي) إلى أكثر من 28 مليار دولار.

انتهى**ر.م