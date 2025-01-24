اطلاق سراح 200 اسير فلسطيني في الجولة الثانية من صفقة تبادل الاسرى

ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "سما"، فقد اعلن المكتب الإعلامي للاسرى انه وبعد اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء الجمعة عن أسماء 4 مجندات صهيونيات من المقرر أن تفرج عنهن ضمن دفعة التبادل الثانية من صفقة تبادل الأسرى المبرمة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، فان الجانب الفلسطيني الان في انتظار قائمة الأسرى الفلسطينيين المنوي الافراج عنهم في هذه الصفقة ايضا.

وذكر التقرير أن هذه القائمة ستشمل 120 اسيرا فلسطينيا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، و80 اسيرا فلسطينيا محكوما عليهم بالسجن لفترات طويلة، على النحو المحدد في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت حماس مؤخرا أن الجولة الثانية من تبادل الأسرى ستجرى يوم غد السبت 25 كانون الثاني/يناير 2025.

وجاء في بيان للناطق العسكري باسم القسام" أبو عبيدة" عبر قناته على "تلغرام"، أنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت الموافق 25-01-2025 عن المجندات التالية أسماءهن: المجندة كارينا أرئيف، المجندة دانييل جلبوع، المجندة نعمة ليفي، المجندة ليري إلباج".

ومن المزمع أن تنطلق الدفعة الثانية من تبادل الأسرى من غزة، حيث ستقوم القسام بتسليم المجندات الأربع إلى طواقم الصليب الأحمر، ومن ثم في وقت لاحق سيتم تحرير أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال وفقا لمفتاح اتفاق التبادل المبرم بين "إسرائيل " وحركة حماس.

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