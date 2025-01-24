المقاومة تتصدى لجنود الاحتلال وآلياته في عدّة محاور داخل جنين

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، تمكن مقاتليها من تفجير عبوة موجهة من نوع "سجيل"، في قوة مشاة إسرائيلية في محور الدمج.

وأكدت أنّ التصدي متواصل لقوات المشاة والآليات العسكرية المقتحمة للمحور، بزخاتٍ كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة، محققين إصابات مؤكدة.

وتمكن مقاتلو السرايا، من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع "kj37" في ناقلة جند إسرائيلية في محور العسكري وإعطابها، وواصلوا إمطار قوات النجدة الإسرائيلية بزخات من الرصاص، محققين إصابات مؤكدة.

كذلك، فجّر مقاتلو السرايا عبوة أخرى من النوع نفسه، بالتعزيزات العسكرية لقوات الاحتلال في محور الجلبوني.

من جهتها، قالت مراسلة الميادين في الضفة، إنّ شهيدين ارتقيا في قصف إسرائيلي، استهدف سيارة في بلدة قباطية جنوب جنين، وأفادت بأنّ قوات الاحتلال، اعتقلت 4 شبان خلال اقتحام منطقة جبل أبو ظهير في جنين.

وأضافت بأنّ قوات الاحتلال، داهمت منازل الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها، بينهم منزل الأسير زكريا الزبيدي، حيث اعتقلت ابنه وابنته، واقتحمت بلدة بورين جنوب نابلس وسط مواجهات مع شبان البلدة.

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