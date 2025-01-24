الإفراج غدا عن 4 مجنّدات اسرائيليات أسيرات لدى القسّام

ونشر أبو عبيدة أسماء المجندات الأسيرات، وهنّ: كارينا أرئيف، دانييل جلبوع، نعمة ليفي وليري إلباج، وسيتمّ إدراجهن ضمن عملية التبادل، في إطار صفقة طوفان الأقصى، بحسب اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة، والساري منذ الـ19 من كانون الثاني/يناير 2025.

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنّه "تم استلام قائمة الإفراج عن النساء من جانب الوسطاء، ورد إسرائيل على القائمة سيقدَّم لاحقاً".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، سلّمت المقاومة الفلسطينية، في اليوم الأول من دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، 3 أسيرات إسرائيليات، في مقابل إفراج الاحتلال عن 90 أسيراً فلسطينياً من سجونه.

ووفق هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين ونادي الأسير، فإنّ الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين تضمّنت 69 امرأة و21 طفلاً، بينهم 76 من الضفة الغربية و14 من القدس المحتلة.

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