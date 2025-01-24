انشاء منطقة حرة مشتركة بين إيران وتركيا يوفر أفضل امكانية للأنشطة المعرفية

وأضاف رضا مسرور، في لقاء مع محافظ أذربيجان الغربية رضا رحماني، مساء الجمعة: "إن إنشاء منطقة حرة مشتركة مع تركيا أمر جيد للغاية، ومن خلال وضع الأساس في هذا الصدد، يمكننا التحرك نحو اجيال جديدة من المناطق الحرة."

وأضاف: "للتحضير لهذه المنطقة يجب تشكيل مجموعة عمل متخصصة بمساعدة مديري المحافظة والمجلس الأعلى للمناطق الحرة لدراسة الترتيبات الأولية، ومن ثم بالتنسيق مع الجانب التركي وضع الأسس للموافقة على هذه المنطقة في المجلس الأعلى ومن ثم في مجلس الشورى الإسلامي".

وتابع: "إذا تم إنشاء هذه المنطقة الحرة فإنها ستكون أول منطقة حرة مشتركة بين إيران والدول المجاورة، وهو ما يشكل ميزة لأذربيجان الغربية".

وأكد أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة والخاصة في البلاد أن العالم اليوم يتجه نحو المناطق الحرة من الجيلين السادس والسابع، وتابع: "إن إطلاق هذه المنطقة هو أيضا في هذا الاتجاه ويمكن أن يدخلنا في دائرة البلدان التي لديها مناطق حرة من الجيل السابع."

وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة "ماكو" قال: زيادة حصة النقد الأجنبي لهذه المنطقة، والاهتمام بتطوير الأنشطة المتعلقة بالزراعة والصناعة فيها ، وخاصة المرحلتين الثانية والثالثة من البساتين المعتمدة على المكننة التي تم إطلاقها هناك، ومواصلة الأنشطة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي وربط المنطقة بالممرات الدولية، هي من جملة القضايا التي تتم متابعتها في هذا الصدد.

يذكر ان محافظة أذربيجان الغربية هي المحافظة الايرانية الوحيدة التي لها حدود مع تركيا بطول 550 كيلومترًا.

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