زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب مدينة قاسم آباد شمال شرق ايران

وقال احسان هنرخواه في تصريح لوكالة "ارنا": إن هذا الزلزال وقع عند خط الطول 59.83 درجة وخط العرض 34 درجة وفي عمق 16 كيلومترا بالقرب من مدينة قاسم آباد على الحدود الادارية بين محافظتي خراسان الرضوية وخراسان الجنوبية.

وأوضح أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار جراء الزلزال حتى الآن، مضيفا: "تم إرسال فرق المسح والإغاثة إلى المنطقة".

وتقع مدينة قاسم آباد في قضاء خواف بمحافظة خراسان الرضوية، على بعد 60 كيلومترًا من مركز القضاء.

ويقع قضاء خواف الحدودي على بعد 280 كيلومترًا جنوب شرق مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية.

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