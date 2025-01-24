32 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

وافاد المركز الفلسيطيني للاعلام ان مركز “مُعطى” قال في بيان صحفي ، مساء الجمعة، إن عمليات المقاومة في الضفة تواصلت ضمن معركة “طوفان الأقصى”، وتنوعت ما بين اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، وتفجير عبوات ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، والتصدي للمستوطنين.

وفي التفاصيل، استمرت الاشتباكات المسلحة بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين وبلدة قباطية، وتم تفجير 11 عبوة ناسفة وإعطاب جيب عسكري.

وتصدى شبان للمستوطنين وفجروا عبوات ناسفة وألقوا الحجارة على مركباتهم في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية.

واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة في بلدة حزما بالقدس، وقباطية ويعبد بجنين، وعزون بقلقيلية، وبيتا وقصرة وبورين بنابلس، وبروقين بسلفيت، والخضر ببيت لحم، وإذنا بالخليل.

وفي تقرير سابق له الجمعة، وثّق مركز “مُعطى” 145 عملاً مقاوماً، نوعياً وشعبياً، في الضفة والقدس عملاً مقاوماً ضد جنود الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 17 آخرين.

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