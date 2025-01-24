٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85729399
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32 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٣٩ ص
رمز الخبر: 85729399
32 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

طهران / 24 كانون الثاني/يناير/ارنا- وثّق مركز معلومات فلسطين (مُعطى) 32 عملاً مقاوماً ضد جنود الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وافاد المركز الفلسيطيني للاعلام ان مركز “مُعطى” قال في بيان صحفي ، مساء الجمعة، إن عمليات المقاومة في الضفة تواصلت ضمن معركة “طوفان الأقصى”، وتنوعت ما بين اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، وتفجير عبوات ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، والتصدي للمستوطنين.

وفي التفاصيل، استمرت الاشتباكات المسلحة بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين وبلدة قباطية، وتم تفجير 11 عبوة ناسفة وإعطاب جيب عسكري.

وتصدى شبان للمستوطنين وفجروا عبوات ناسفة وألقوا الحجارة على مركباتهم في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية.

واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة في بلدة حزما بالقدس، وقباطية ويعبد بجنين، وعزون بقلقيلية، وبيتا وقصرة وبورين بنابلس، وبروقين بسلفيت، والخضر ببيت لحم، وإذنا بالخليل.

وفي تقرير سابق له الجمعة، وثّق مركز “مُعطى” 145 عملاً مقاوماً، نوعياً وشعبياً، في الضفة والقدس عملاً مقاوماً ضد جنود الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 17 آخرين.

انتهى ** 2342

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