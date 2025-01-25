القسام تفرج عن 4 مجندات أسيرات في الدفعة الثانية من صفقة التبادل

وأفرجت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، عن 4 مجندات أسيرات ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين حماس و"إسرائيل".

وتمت عملية تسليم الأسيرات الأربعة في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

وحضرت أربعة مركبات للمقاومة الفلسطينية إلى ميدان فلسطين كانت بداخلها الأسيرات الأربعة، وخرجن من المركبات بلباس عسكري.

وتسلم الصليب الأحمر المجندات الإسرائيليات الأربعة بعد إجراء عملية التوقيع على منصة التسليم بين عناصر القسام والصليب الأحمر.

وأعلنت وسائل إعلام صهيونية، أنه تم الطلب من أهالي الأسيرات الصهيونيات التوجه إلى منطقة "الرعيم" على حدود قطاع غزة والاستعداد لاستقبال أسيراتهم.

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