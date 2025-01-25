الرئیس بزشکیان یتفقد معرض "رواد التقدم"

وتفقد "مسعود بزشكيان" اليوم، معرض "رواد التقدم" الذي أقيم في حسينية الامام الخميني (ره) بالعاصمة طهران .

ورافق "بزشکیان" ،مدير مكتب رئيس الجمهورية "محسن حاج ميرزايي"، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني "ستار هاشمي"، ووزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني "محمد أتابك" والمساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية "محمد جواد ظريف".

یذکر أنه کان قد زار قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السید "علي الخامنئي" الأسبوع الماضي هذا المعرض.

وقال قائد الثورة الإسلامية خلال تفقده المعرض : إن السبيل الوحيد للنهوض بالبلاد هو استخدام قدرات القطاع الخاص مضيفا، على الحكومة والمسؤولين الحكوميين أن يفعلوا شيئاً لحل شكاوى القطاع الخاص لأن تقدم البلاد يعتمد على إعطاء المجال للقطاع الخاص.

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