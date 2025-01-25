حماس: اليوم نرغم المحتل المجرم على فتح أبواب زنازينه لأسرانا الأبطال

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم السبت، أننا "اليوم نرغم المحتل المجرم على فتح أبواب زنازينه لأسرانا الأبطال، وهذا عهدنا لهم بالحرية، ولشعبنا بمواصلة السير معاً على طريق الاستقلال وتقرير المصير".

وأضافت: "رغم العدوان الغاشم غير المسبوق الذي استهدف في همجيته كل شبرٍ في غزة، حافظنا على أسرى العدو، التزاماً بأخلاقنا وأعرافنا، في الوقت الذي حاوَل فيه العدو المجرم التخلّص منهم، وملاحقتهم بالاستهداف والقصف".

وتابعت: "هذا يوم من أيام الشعب الفلسطيني الخالدة، يجسّد فيه طريقه وخياراته، ويؤكد التفافه حول مقاومته، وإصراره على المضي في طريق العزة والكرامة، والوصول إلى أهدافه المشروعة بالحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وأفرجت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، عن 4 مجندات أسيرات ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى صفقة تبادل الأسرى.

وتمت عملية تسليم الأسيرات الأربعة في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، وسط حضور وتفاعل شعبي كبير.

ونشر مكتب الشهداء والأسرى في حركة حماس، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أسماء الدفعة الثانية من الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل والتي ستجري اليوم الموافق 25/01/2025.

وتتضمن القائمة 121 أسيراً من المحكومين بالمؤبد من الضفة والقدس وقطاع غزة، من بيم 200 أسير سيتحررون في هذه الدفعة.

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