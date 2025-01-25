بزشکیان : سنعمل على تذليل العقبات التي تعترض نشاطات القطاع الخاص في البلاد

وأضاف بزشکیان، الیوم السبت، على هامش تفقده لمعرض "رواد التقدم" ولقائه مع ناشطين ومنتجين من القطاع الخاص : إن الحكومة في كل زياراتها التفقدية تحاول توفير أفضل وأكبر الظروف لنشطاء واصحاب القطاع الخاص.

وتابع : إن الحكومة تعمل على إزالة العوائق التي تعترض مسار التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي لتدعيم القطاع الخاص الايراني.

وتفقد رئيس الجمهورية، صباح الیوم السبت، معرض أحدث الإنجازات والقدرات للقطاع الخاص، المقام في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران، تحت عنوان "الحدث الوطني.. رواد التقدم".

ورافق الرئيس بزشکیان، في هذه الجولة، مدير مكتب رئيس الجمهورية "محسن حاج ميرزايي"، وكل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني "ستار هاشمي"، ووزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني "محمد أتابك"، الى جانب مساعد الرئيس الايراني للشؤون الستراتيجية "محمد جواد ظريف".

انتهی**2054 / ح ع **