٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٣٩ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85730289
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مصدر عبري : إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني ضمن صفقة التبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس

٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٣٩ م
رمز الخبر: 85730289
مصدر عبري : إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني ضمن صفقة التبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس

طهران /25 كانون الثاني/يناير/ إرنا- أعلنت هيئة السجون "الإسرائيلية""، عن إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني من سجونها ضمن صفقة التبادل الثانية بين "إسرائيل" وحركة حماس الفلسطينية.

وأفادت ارنا، نقلا عن وكالة سما الإخبارية الفلسطينية، أن 16 أسيرا محررا ضمن صفقة التبادل وصلوا إلى مستشفى غزة الأوربي في خان يونس بغزة.

في سياق متصل، أعلنت قناة القاهرة الإخبارية عن دخول حافلتين للأراضي المصرية تقلان 70 أسيرا فلسطينيا من ذوي المؤبدات عقب إطلاق "إسرائيل" سراحهم ضمن صفقة التبادل مع حماس.

إلى ذلك، أعلنت هيئة البث "الإسرائيلية"، أن الاحتلال أجرى اتصالات مع وسطاء لإطلاق سراح "اربيل يهود" الأسيرة "الإسرائيلية"، قبل يوم السبت المقبل بينما أكد مصدر مطلع بأن الأخيرة هي ؤعلى قيد الحياة.

يذكر، أن الصفقة الثانية تشمل 120 اسيرا فلسطينيا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، و80 اسيرا فلسطينيا محكوما عليهم بالسجن لفترات طويلة، على النحو المحدد في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت حماس مؤخرا أن الجولة الثانية من تبادل الأسرى ستجرى يوم السبت 25 كانون الثاني/يناير 2025.

انتهى**9365 / ح ع **

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