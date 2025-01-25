٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:١٤ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85730317
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Dossier

حماس : تسليم الأسيرات المجندات الـ 4 يعكس إبداع المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني

٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:١٤ م
رمز الخبر: 85730317
حماس : تسليم الأسيرات المجندات الـ 4 يعكس إبداع المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني

طهران/25 کانون الثاني/ینایر/ارنا-أعلنت حركة حماس عبر الناطق باسمها، عبد اللطيف القانوع، عن تسليم الأسيرات المجندات الأربع التي كانت قد احتجزتهن المقاومة، في عملية نوعية اليوم؛ مؤكدةً بأن "هذه الخطوة تعد تجسيداً لإبداع مقاومة شعبنا الفلسطيني وصمودها الأسطوري".

وقال القانوع في تصريح صحفي اليوم السبت : مشاهدُ وتفاصيل تسليم المقاومة للأسيرات المجندات الأربع اليوم، تحكي إبداعَ مقاومة وتروي قصةَ بطولة وترسّخ نموذجَ عِزَّة وكبرياء".

وأضاف، أن "هذه العملية تمثل رسالة قوية ذات دلالات استراتيجية موجهة إلى حكومة الاحتلال وجيشها المجرم"؛ مؤكداً على، أن "هذه الرسالة يجب أن تُلتقط وتُفهم جيداً من قبل كل من يدعم العدوان ضد الشعب الفلسطيني".

وتابع القيادي في حماس، أن "احتشاد جماهير الشعب الفلسطيني لمواكبة عملية التسليم، بقيادة المقاومة، يُعد تجسيداً حقيقياً للتلاحم الشعبي معها"؛ مؤكدًا على "التفاف الشعب الفلسطيني حول مقاومته وصمودها طيلة 471 يوماً من المواجهة".

وصرح القانوع، أن "المقاومة تترقب انسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية وفقاً لبنود الاتفاق"؛ مؤكدا على ضرورة عودة النازحين إلى ديارهم في أقرب وقت، ومشيدا بشعبه في هذه اللحظات التاريخية، وقال : نقف مع شعبنا العظيم في هذه اللحظات التاريخية، وندعو إلى حشد كل الإمكانيات، عربياً وإسلامياً ودولياً، لإغاثة أهلنا وتضميد جراحه والانتصار لحقوقه.

انتهی**2054 

*المصدر: فلسطین الیوم

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