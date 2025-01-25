حماس : تسليم الأسيرات المجندات الـ 4 يعكس إبداع المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني

وقال القانوع في تصريح صحفي اليوم السبت : مشاهدُ وتفاصيل تسليم المقاومة للأسيرات المجندات الأربع اليوم، تحكي إبداعَ مقاومة وتروي قصةَ بطولة وترسّخ نموذجَ عِزَّة وكبرياء".

وأضاف، أن "هذه العملية تمثل رسالة قوية ذات دلالات استراتيجية موجهة إلى حكومة الاحتلال وجيشها المجرم"؛ مؤكداً على، أن "هذه الرسالة يجب أن تُلتقط وتُفهم جيداً من قبل كل من يدعم العدوان ضد الشعب الفلسطيني".

وتابع القيادي في حماس، أن "احتشاد جماهير الشعب الفلسطيني لمواكبة عملية التسليم، بقيادة المقاومة، يُعد تجسيداً حقيقياً للتلاحم الشعبي معها"؛ مؤكدًا على "التفاف الشعب الفلسطيني حول مقاومته وصمودها طيلة 471 يوماً من المواجهة".

وصرح القانوع، أن "المقاومة تترقب انسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية وفقاً لبنود الاتفاق"؛ مؤكدا على ضرورة عودة النازحين إلى ديارهم في أقرب وقت، ومشيدا بشعبه في هذه اللحظات التاريخية، وقال : نقف مع شعبنا العظيم في هذه اللحظات التاريخية، وندعو إلى حشد كل الإمكانيات، عربياً وإسلامياً ودولياً، لإغاثة أهلنا وتضميد جراحه والانتصار لحقوقه.

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*المصدر: فلسطین الیوم