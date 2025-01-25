مناورات النبي الاعظم (ص) .. بحرية الحرس الثوري تطلق صواريخ ذكية باستخدام مسيرات حديثة

وافادت ارنا، نقلا عن الموقع الاعلامي للحرس الثوري، بأن اليوم الثاني لمناورات النبي الاعظم (ص) – 19، جرت في شمال ووسط الخليج الفارسي اليوم السبت، والتي اطلق عليها اسم الشهيد الجليل "حسين منجزي".

وفي تصريح له بالمناسبة، نوّه قائد القوة البحرية للحرس الثوري "العميد علي رضا تنغسيري" بتطوير منظومات واجهزة هذه القوة المسلحة، وقال : ان النخبة الشبابية المخلصة لدى بحرية الحرس الثوري نجحت في تزويد مسيرات مهاجر -6، وابابيل -5، بصواريخ قائم والماس التي تعمل على تقنية الذكاء الاصطناعي.

واضاف العميد تنغسيري : هذه المناورات صاحبتها تدريبات مثل اطلاق صواريخ "نواب" للدفاع الجوي من "بارجة الشهيد سليماني" الستراتيجية، اضافة الى عمليات بر- مائية للقوات الخاصة التابعة لبحرية الحرس الثوري، واطلاق صواريخ باليستية، وبر – مائية، وايضا اطلاق ما يبلغ 200 صاروخ "سطح – سطح"، واسقاط اجسام طائرة للعدو الافتراضي بواسطة صواريخ من طراز كوثر 222، واطلاق صواريخ كروز البحرية.

ومضى العميد تنغسيري الى القول : ان مناورات النبي الاعظم – 19 ، تهدف الى تعزيز التنسيق والجهوزية لدى قوات سلاح البحر بالحرس الثوري، في مواجهة انواع التهورات التي قد تصدر عن الاعداء ضد هذا الوطن، كما تحمل رسالة من السلام والمودة الى دول الجوار.

انتهى ** ح ع