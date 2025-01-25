نائب الرئيس الايراني : حل مشاكل البلاد مرهون بالتركيز على الدبلوماسية الثقافية

وأضاف عارف، خلال اجتماع مجلس السينما اليوم السبت : يمكننا حل المشاكل انطلاقا من التراث الثقافي الذي نعتز به في بلادنا، واليوم مع تسنم الحكومة الرابعة عشرة الحكم، أصبحت هذه المساحة جاهزة ومهيأة، وبما يستدعي منا أن ندعم هذه المسيرة بالنقد البناء والاقتراحات.

ولفت نائب رئيس الجمهورية الاول، بأن "الفن والفنانين هم ركيزة تميّز إيران وثقافتها ونموها؛ مؤكدا : يجب أن يسود الفن والثقافة في جميع المجالات داخل البلاد.

كما نوه عارف بانه ينبغي لجهات المعنية ان تدعم المخرجين السينمائيين لتعزيز مشاركتهم وحضورهم المحافل الدولية، خاصة في المجالات الحضارية، ونظرا لانظمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى المنظمات والاتفاقيات الإقليمية مثل أوراسيا.

انتهی**2054 / ح ع **