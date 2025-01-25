مصارع ایراني یحرز البرونزیة ببطولة دولیة في روسیا

وأقيمت الیوم في مدينة كراسنويارسك في روسيا منافسات كأس إيفان ياريغين الدولية للمصارعة الحرة.
ونجح المصارع محمد زاده من احراز برونزية في فئة 125 كغم، اثر الفوز على منافسه الروسي شامیل موسایف.
انتهی**2054
طهران/25 کانون الثاني/ینایر/ارنا-حصل المصارع الايراني "مرتضی جان محمد زاده" على الميدالية البرونزية في اطار منافسات كأس " إيفان ياريغين" للمصارعة الحرة المقامة في مدينة " كراسنويارسك" الروسية.
وأقيمت الیوم في مدينة كراسنويارسك في روسيا منافسات كأس إيفان ياريغين الدولية للمصارعة الحرة.
ونجح المصارع محمد زاده من احراز برونزية في فئة 125 كغم، اثر الفوز على منافسه الروسي شامیل موسایف.
انتهی**2054
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