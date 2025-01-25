مصارع ایراني یحرز البرونزیة ببطولة دولیة في روسیا

وأقيمت الیوم في مدينة كراسنويارسك في روسيا منافسات كأس إيفان ياريغين الدولية للمصارعة الحرة.

ونجح المصارع محمد زاده من احراز برونزية في فئة 125 كغم، اثر الفوز على منافسه الروسي شامیل موسایف.

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