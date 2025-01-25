٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٣٧ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85730369
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إيران وتركيا تؤكدان على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجال النقل

٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٣٧ م
رمز الخبر: 85730369
إيران وتركيا تؤكدان على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجال النقل

طهران /25 كانون الثاني/يناير/ إرنا- أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أنقرة "محمدحسن حبيب الله زاده" ونائب وزير النقل والبنية التحتية في تركيا "أنور ايسكورت" على ضرورة مواصلة الجهود لتطوير العلاقات في مجال النقل والمواصلات.

وأفادت وكالة "إرنا"، بأن "محمدحسن حبيب الله زاده" التقى بنائب وزير النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية، حيث تباحثا حول آخر التطورات في العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك النقل.

وتطرق الجانبان إلى تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات النقل المختلفة كالسكك الحديدية والطرق والنقل الجوي والبحري، كما ناقشا المشكلة الأخيرة المتعلقة بمرور الشاحنات في المعابر الحدودية بين إيران وتركيا.

وأكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أنقرة ونائب وزير النقل والبنية التحتية في تركيا على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتطوير العلاقات في مجال النقل والمواصلات باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير العلاقات الشاملة بين البلدين.

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