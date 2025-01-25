إيران وتركيا تؤكدان على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجال النقل

وأفادت وكالة "إرنا"، بأن "محمدحسن حبيب الله زاده" التقى بنائب وزير النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية، حيث تباحثا حول آخر التطورات في العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك النقل.

وتطرق الجانبان إلى تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات النقل المختلفة كالسكك الحديدية والطرق والنقل الجوي والبحري، كما ناقشا المشكلة الأخيرة المتعلقة بمرور الشاحنات في المعابر الحدودية بين إيران وتركيا.

وأكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أنقرة ونائب وزير النقل والبنية التحتية في تركيا على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتطوير العلاقات في مجال النقل والمواصلات باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير العلاقات الشاملة بين البلدين.

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