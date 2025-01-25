إصابة 3 جنود صهاينة باشتباكات مع المقاومة في جنين

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان جيش الاحتلال، قال إن جنديًا من وحدة “أغوز” العسكرية (تشكيل الكوماندوس)، أصيب بجروح خطيرة، خلال الاشتباكات في جنين.

كما أصيب جندي من وحدة “الجوز” بجروح متوسطة وآخر من ذات الوحدة أصيب بجروح طفيفة خلال الاشتباكات مع المقاومة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام تمكن مجاهديها من إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم داخل حارة الدمج بمخيم جنين.

وأكدت الكتائب في تصريح مقتضب، تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال داخل حارة الدمج.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم جنين لليوم الخامس تواليا، ما أسفر عن استشهاد 17 مواطنا وإصابة واعتقال العشرات، ودمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وفرضت قوات الاحتلال إغلاقا شاملا للمداخل الأربعة لمدينة جنين ومخيمها، وأقامت سواتر ترابية، لمنع الدخول والخروج، وذلك في ظل أوضاع صعبة يواجهها المرضى والطواقم الطبية بمستشفى جنين الحكومي، بسبب انقطاع الكهرباء وإمدادات الوقود.

ومنذ اللحظات الأولى للعدوان، نفذت قوات الاحتلال غارات جوية، تزامنا مع مداهمات وعمليات تفتيش واسعة في جنين، إضافة إلى إجبار مئات المواطنين على النزوح من المخيم.

انتهى ** 2342