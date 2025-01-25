حزب الله: القرار الأميركي المجحف بحق أنصار الله لن يثني ‏اليمن عن مواصلة دعمه ‏للشعب الفلسطيني

وافاد موقع العهد الاخباري ان حزب الله، رأى في بيان، أن "الحكومات الأميركيّة المتعاقبة التي مارست وما زالت تمارس الإرهاب ضد شعوب أمّتنا وتدعم الكيان الصهيوني واعتداءاته الإرهابية وحروبه الإجراميّة البشعة خصوصًا في لبنان وفلسطين هي أولى بالإدراج على لوائح الإرهاب".
وأضاف أن "هذا القرار الأميركي المجحف الذي يأتي في سياق دعم الكيان "الإسرائيلي" المتهالك، لن يثني اليمن الشريف عن مواصلة دعمه للشعب الفلسطيني في قضيّته المحقّة، ولن يبدّل من قناعاته وعزيمته لمواجهة الأطماع الأميركية و"الإسرائيلية" في المنطقة".
وأعرب حزب الله عن "فخره واعتزازه بالدور المشرّف الذي قامت به حركة أنصار الله إسنادًا لغزّة، حيث كان لها دور كبير في تعزيز صمود المقاومة الفلسطينية، وكانت شريكة في الانتصار على العدو الصهيوني"، مؤكدًا ثقته الراسخة بأنّ هذا الشعب سيواصل طريق الصمود والمقاومة.
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