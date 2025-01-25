حزب الله: القرار الأميركي المجحف بحق أنصار الله لن يثني ‏اليمن عن مواصلة دعمه ‏للشعب الفلسطيني

‏وافاد موقع العهد الاخباري ان حزب الله، رأى في بيان، أن "الحكومات الأميركيّة المتعاقبة التي مارست وما زالت تمارس ‏الإرهاب ضد ‏شعوب أمّتنا وتدعم الكيان الصهيوني واعتداءاته الإرهابية وحروبه ‏الإجراميّة البشعة خصوصًا ‏في لبنان وفلسطين هي أولى بالإدراج على لوائح ‏الإرهاب".‏

‏وأضاف أن "هذا القرار الأميركي المجحف الذي يأتي في سياق دعم الكيان "الإسرائيلي" المتهالك، لن يثني ‏اليمن الشريف عن مواصلة دعمه ‏للشعب الفلسطيني في قضيّته المحقّة، ولن يبدّل من ‏قناعاته وعزيمته لمواجهة ‏الأطماع الأميركية و"الإسرائيلية" في المنطقة".‏

وأعرب حزب الله عن "فخره واعتزازه بالدور المشرّف الذي قامت به حركة أنصار ‏الله إسنادًا لغزّة، ‏حيث كان لها دور كبير في تعزيز صمود المقاومة الفلسطينية، وكانت شريكة في الانتصار ‏على العدو الصهيوني"، مؤكدًا ثقته الراسخة بأنّ هذا الشعب سيواصل طريق الصمود ‏والمقاومة.‏

انتهى ** 2342