٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٥٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85730437
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حزب الله: القرار الأميركي المجحف بحق أنصار الله لن يثني ‏اليمن عن مواصلة دعمه ‏للشعب الفلسطيني

٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٥٣ م
رمز الخبر: 85730437
حزب الله: القرار الأميركي المجحف بحق أنصار الله لن يثني ‏اليمن عن مواصلة دعمه ‏للشعب الفلسطيني

طهران / 25 كانون الثاني/يناير/ارنا- شجب حزب الله إقدام الإدارة الأميركية الجديدة على إعادة إدراج حركة أنصار الله ضمن ‏ما يُسمّى ‌‏"لوائح الإرهاب الأميركية"، واعتبره "تصنيفًا ظالمًا واعتداءً مباشرًا على ‏الشعب اليمني ‏المظلوم الذي عانى ولا يزال يعاني من الحصار والإرهاب والعدوان ‏الأميركي المتواصل على ‏أرضه ومقدّراته منذ سنين مضت".  ‏

‏وافاد موقع العهد الاخباري ان حزب الله، رأى في بيان، أن "الحكومات الأميركيّة المتعاقبة التي مارست وما زالت تمارس ‏الإرهاب ضد ‏شعوب أمّتنا وتدعم الكيان الصهيوني واعتداءاته الإرهابية وحروبه ‏الإجراميّة البشعة خصوصًا ‏في لبنان وفلسطين هي أولى بالإدراج على لوائح ‏الإرهاب".‏

‏وأضاف أن "هذا القرار الأميركي المجحف الذي يأتي في سياق دعم الكيان "الإسرائيلي" المتهالك، لن يثني ‏اليمن الشريف عن مواصلة دعمه ‏للشعب الفلسطيني في قضيّته المحقّة، ولن يبدّل من ‏قناعاته وعزيمته لمواجهة ‏الأطماع الأميركية و"الإسرائيلية" في المنطقة".‏

وأعرب حزب الله عن "فخره واعتزازه بالدور المشرّف الذي قامت به حركة أنصار ‏الله إسنادًا لغزّة، ‏حيث كان لها دور كبير في تعزيز صمود المقاومة الفلسطينية، وكانت شريكة في الانتصار ‏على العدو الصهيوني"، مؤكدًا ثقته الراسخة بأنّ هذا الشعب سيواصل طريق الصمود ‏والمقاومة.‏

انتهى ** 2342

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