٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٥٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85730489
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آية الله خاتمي: الطريق لمواجهة أميركا هو المقاومة

٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٥٥ م
رمز الخبر: 85730489
آية الله خاتمي: الطريق لمواجهة أميركا هو المقاومة

طهران / 25 كانون الثاني/يناير/ارنا- قال إمام الجمعة المؤقت في طهران، آية الله احمد خاتمي، انه مثلما هزم أهل غزة الصهاينة بمقاومتهم، يجب علينا نحن أيضًا مقاومة أميركا.

وأضاف آية الله خاتمي، مساء السبت، خلال مراسم احياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع) في مسجد شامخي في مدينة كاشان: "يعتقد بعض الأشخاص داخل البلاد أنه إذا تفاوضنا مع أمريكا، فإن مشاكل البلاد ستحل، ولكن أمريكا تستخدم المفاوضات لمواجهة الثورة الاسلامية".

وتابع: لقد قال الإمام الراحل (رض) بوضوح إن أميركا هي الشيطان الأكبر، ونحن نسأل الذين يؤيدون المفاوضات مع أميركا: هل أصبحت أميركا الشيطان الأصغر بعد 45 عاماً؟".

وقال إمام الجمعة المؤقت في طهران: "أميركا هي الشيطان الأكبر. وأنا على يقين من أنه ما دام الشعب متواجدا في الساحة فان الذين يحلمون بالتفاوض مع اميركا سياخذون حلمهم معهم إلى القبر".

انتهى ** 2342

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