آية الله خاتمي: الطريق لمواجهة أميركا هو المقاومة

وأضاف آية الله خاتمي، مساء السبت، خلال مراسم احياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع) في مسجد شامخي في مدينة كاشان: "يعتقد بعض الأشخاص داخل البلاد أنه إذا تفاوضنا مع أمريكا، فإن مشاكل البلاد ستحل، ولكن أمريكا تستخدم المفاوضات لمواجهة الثورة الاسلامية".

وتابع: لقد قال الإمام الراحل (رض) بوضوح إن أميركا هي الشيطان الأكبر، ونحن نسأل الذين يؤيدون المفاوضات مع أميركا: هل أصبحت أميركا الشيطان الأصغر بعد 45 عاماً؟".

وقال إمام الجمعة المؤقت في طهران: "أميركا هي الشيطان الأكبر. وأنا على يقين من أنه ما دام الشعب متواجدا في الساحة فان الذين يحلمون بالتفاوض مع اميركا سياخذون حلمهم معهم إلى القبر".

انتهى ** 2342