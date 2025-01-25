إصابة ضابط وجنديين إسرائيليين في انفجار عبوة في جرافة للاحتلال جنوبي لبنان

وافادت الميادين ان الإعلام الإسرائيلي، قال السبت، أنّه في أعقاب الحدث "نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إخطار عائلاتهم".

وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، انفجر لغم بالجنود الإسرائيليين في رأس الناقورة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ الانفجار استهدف عناصر من الفرقة الـ146، وأدى إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية تأهب "الجيش" الإسرائيلي، السبت، قبل انتهاء مهلة انسحابه، والتي استمرت 60 يوماً، إذ من المفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان إلى داخل الحدود مع فلسطين المحتلة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

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