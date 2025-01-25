قوات الاحتلال تعتقل مخرجا وثائقيا فلسطينيا نال جائزة في مهرجان "سينما الحقيقة" في ايران

وأفادت مصادر حقوقية أن معطان، الذي ينحدر من قرية برقا شرقي رام الله، تم توقيفه على الجانب الإسرائيلي من المعبر ونقله إلى جهة مجهولة.

عبد الله معطان، الذي يعمل كمصور ومخرج أفلام وثائقية بشكل حر، ساهم في إنتاج العديد من الأفلام لصالح مؤسسة “قامات” لتوثيق النضال الفلسطيني، وشارك بأعماله في مهرجانات دولية.

واعتبر رئيس المؤسسة، أنس الأسطة، أن اعتقال معطان يمثل استهدافًا للإبداع الفلسطيني ومحاولة لطمس الرواية الفلسطينية والحيلولة دون نقلها إلى العالم.

وأشار الأسطة إلى أن اعتقال معطان هو محاولة لإسكات الأصوات التي تسعى لفضح انتهاكات الاحتلال، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن سياسة تقييد حرية الرأي والتعبير.

يذكر ان معطان شارك بفيلم "تأخر التسليم" الذي حاز الجائزة الخاصة للجنة التحكيم في مسابقة "غزة ، فلسطين ، المقاومة" في القسم الدولي لمهرجان "سينما الحقيقة" الذي اقيم في طهران قبل بضعة اشهر.

غاب المخرج معطان عن حفل الختام بسبب الظروف السائدة في فلسطين ، لكنه كتب في مذكرة إلى منظمي المهرجان جاء في جانب منها: "شكرًا لكم على تكريم روايات الشهداء والأسرى وعائلاتهم في فلسطين. تمنيت لو كانت الامكانية متاحة لي لحضور الحفل الختامي".

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