مصارع ايراني يحرز الميدالية الفضية في بطولة كاس "نيكولا بتروف" في بلغاريا

ففي منافسات وزن 87 كغم، التي جرت السبت بنظام الدوري من دور واحد، تغلب ياسين يزدي على إيفان مانوف من بلغاريا بنتيجة 8-0 في الدور الثاني بعد استراحة في الدور الأول. وفاز بالدور التالي بسبب إصابة خصمه، ومن ثم تغلب في على البلغاري أندريه أتاناسوف بنتيجة 6-0 ، وفي نزاله الأخير، خسر امام بطل اولمبياد باريس سيمون نوفيكوف بنتيجة 7-4 ليحصل على الميدالية الفضية.

وفي منافسات وزن 60 كغم التي أقيمت بنظام المجموعتين والدوري من دور واحد في كل منهما، فاز محمد عشيري في الدور الاول على أتاناس أسينوف من بلغاريا بنتيجة 11-0. وفي الدور الثاني تغلب على البلغاري نديالكوف بتروف بنتيجة 4-0، وفي نصف النهائي، تغلب على البلغاري بوزيدار لازاروف بنتيجة 6-0 وبالضربة الفنية ، متاهلا الى النهائي الذي سيواجه فيه مرة أخرى البلغاري نديالكوف بتروف.

وفي منافسات البطولة التي جرت يوم الخميس في وزني 72 و 82 كغم، تمكن مصارعان ايرانيان من الفوز بميداليتين، ذهبية وبرونزية.

ففي وزن 72 كغم ، تمكن حجت رضائي من احراز الميدالية الذهبية فيما نال محمد ناقوسي الميدالية البرونزية في وزن 82 كغم.

انتهى ** 2342