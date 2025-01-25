٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85730512
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اجتماع مشترك لرؤساء السلطات الثلاث في ايران

٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:١٧ ص
رمز الخبر: 85730512
اجتماع مشترك لرؤساء السلطات الثلاث في ايران

طهران / 26 كانون الثاني/ يناير/ارنا- عقد رؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، اجتماعا مشتركا بضيافة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان.

وناقش رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف وحجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي ، في هذا الاجتماع الذي انعقد في مبنى رئاسة الجمهورية مختلف القضايا الهامة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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