قيادي بالجهاد الاسلامي: "أربيل يهود" محتجزة لدى سرايا القدس بصفتها عسكرية إٍسرائيلية

وقال المصدر في تصريح صحفي لقناة "الجزيرة": " إن أربيل يهود عسكرية مدربة في برنامج الفضاء التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي"، مشدداً على أنه سيتم الإفراج عن "أربيل يهود ضمن شروط صفقة التبادل المتفق عليها.

وحملّت الحركة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كامل المسؤولية عن عرقلتها لشروط صفقة تبادل الأسرى.

وأخّل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت 25 يناير 2025، بأحد شروط اتفاق الهدنة، المتعلق بعودة النازحين من وسط وجنوب القطاع إلى غزة وشمالها.

وقال ديوان نتنياهو: "لن نسمح بعودة سكان غزة إلى مناطق الشمال حتى يتم ترتيب الإفراج عن المحتجزة أربيل يهود".

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، السبت 25 يناير 2025، أربع أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

ووقع الصليب الأحمر على أوراق استلام المجندات الإسرائيليات من كتائب القسام في ميدان فلسطين.

والمجندات التي تم تسليمهن في إطار الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، هن: كارينا أرئيف، دانييل جلبوع، نعمة ليفي وليري إلباج.

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