٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٢٨ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85730556
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الرئيس العراقي: الفصائل المسلحة "عراقية" وجزء من الحشد في قواتنا الأمنية

٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٢٨ ص
رمز الخبر: 85730556
الرئيس العراقي: الفصائل المسلحة "عراقية" وجزء من الحشد في قواتنا الأمنية

طهران/ 26 كانون الثاني/يناير/ارنا-أكد الرئيس العراقي علی إن الفصائل المسلحة في البلاد هي "فصائل عراقية" مرتبطة بالحشد الشعبي الذي يشكل جزءاً من القوات الأمنية.

وقال "عبد اللطيف جمال رشيد"، في مقابلة مع قناة فرانس 24، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "وجودنا في منتدى دافوس الاقتصادي لإعطاء انطباع عن الوضع الحالي في العراق والشرق الأوسط الذي يهم الجميع وكما تعلمون الآن الوضع في سوريا وضع جديد وفي لبنان تشكلت مؤخرا حكومة ونأمل أن ينجحوا في مساعيه.

وتابع رشيد: "أكدنا في منتدى دافوس على الأوضاع الأمنية الجيدة في العراق والعلاقات الجيدة مع دول الجوار جيدة والتركيز على الخدمات المقدمة للشعب العراقي وفي نفس الوقت تحسين البنية التحتية ونتعاون مع عدد كبير من دول المنطقة والدول الأوروبية من أجل الاستثمار في العراق وتنفيذ المشاريع الخدمية والضرورية للشعب العراقي.

ولفت إلى إن الفصائل المسلحة هي فصائل عراقية والقرارات الأخيرة للحكومة العراقية تؤكد على أن نشاطاتها تكون بتوجيهات من الحكومة وكما أن الفصائل ترتبط بالحشد الشعبي الذي هو جزء من القوات الأمنية العراقية.

وبين: إن "الحشد جزء من القوات الأمنية العراقية ولا نحتاج لإثارة مثل هذه المواضيع فهي أمور داخلية والحكومة تسيطر على الوضع الحالي ولا توجد مشاكل منذ فترة.

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