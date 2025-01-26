الاحتلال الصهیوني یقتحم مخيم جنين لليوم السادس على التوالي

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفلة "ليلى محمد أيمن الخطيب" (عامان ونصف) متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال في رأسها بمنطقة مثلث الشهداء في جنين.

ومنذ بدء عدوان "الأسوار الحديدية" في مخيم جنين ظهر الحادي والعشرين من الشهر الجاري، اعتُقل عشرات الفلسطينيين في مخيم جنين دون معرفة عددهم أو مصيرهم حتى الآن، في ظل استمرار عملية الاحتلال، بينما استشهد 14 فلسطينياً، بينهم اربعة من بلدة قباطية جنوب جنين استشهدوا خارج المخيم، وأصيب العشرات.

وشيّع الفلسطينيون، جثماني الشهيدين محمد راغب كميل ومحمد عامر زكارنة، وهما في العشرينيات من العمر، بعد يوم من اغتيالهما بواسطة طائرة مسيّرة صهیونیة في مسقط رأسيهما ببلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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