قيادي في حماس: تحرير الأسرى يمثل انتصاراً تاريخياً لإرادة الشعب الفلسطيني

وأضاف جبارين: تحرير الأسرى هو عرس وطني يرمز إلى وحدة الصف الفلسطيني ويؤكد أن تلاحم شعبنا ومقاومته هو الطريق الوحيد لتحقيق التحرير الكامل والكرامة الوطنية، إن صمود وتضحيات أبناء شعبنا وخاصة في غزة، كانت الركيزة الأساسية لهذا الإنجاز، حيث أثبتت غزة العزة أنها قلعة الصمود والإرادة التي لا تنكسر.

وأكد رئيس مكتب الشهداء والأسرى والجرحى: إن الوفاء لأهل غزة الصامدة هو التزام دائم، يستدعي استمرار العمل لإعادة إعمار غزة وبلسمة جراحها، وفاءً للتضحيات الجسام التي قُدمت في سبيل هذا الهدف النبيل.

وجدد العهد للأسرى الباقين خلف قضبان الاحتلال، بأن المقاومة لن تتراجع حتى تحرير آخر أسير" قائلاً: إن هذا الإنجاز هو خطوة على طريق الحرية الكاملة لشعبنا وستظل إرادتنا أقوى من قيود الاحتلال وظلمه.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، فجر اليوم الأحد، عن وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين المفرج عنهم من سجون الاحتلال ضمن صفقة التبادل، إلى العاصمة المصرية القاهرة وفي استقبالهم قيادة حركة حماس وعدد من قيادات الفصائل الفلسطينية وأهالي الأسرى.

ويوم أمس السبت، أطلقت حركة حماس سراح 4 مجندات إسرائيليات وسلمتهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومقابل ذلك، أفرجت إسرائيل عن 199 أسيراً فلسطينياً إلى جانب مواطن أردني، حيث عاد 114 منهم إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، و16 إلى غزة، فيما تم ترحيل 70 آخرين إلى مصر. ومن بين الأسرى الفلسطينيين الذين أطلقت سراحهم إسرائيل، السبت، 121 محكوماً بالمؤبد و79 من ذوي الأحكام العالية.

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