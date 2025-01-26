الادميرال تنكسيري: مناورات الرسول الأعظم(ص) حققت أهدافها بنجاح

وفي مقابلة مع الصحفيين اليوم الاحد، اوضح الادميرال تنكسيري بأنه في اليوم الثاني من مناورات "الرسول الأعظم (ص) 19" الاقتدارية و الذي يحمل اسم الشهيد منجزي، تم إطلاق صواريخ ارض-بحر وأرض-أرض بمدى مختلف.

واضاف انه وفي هذه المناورات وللمرة الاولى تم اطلاق صاروخ نواب دعما للغطاء الجوي لغواصة الشهيد سليماني وأصاب أهدافه بنجاح.

وفي إشارة إلى الإطلاق الجوي الناجح للمروحيات، ذكّر قائد القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، انه في اليوم الثاني من هذه المناورات نفذت الأنظمة تحت السطحية النشطة والذكية عملياتها بنجاح ايضا.

وتابع بأنه تم ايضا اطلاق عملية الألغام الصاروخية الجديدة التي يمكن أن تغطي مساحة كبيرة، مضيفا انه تم استخدام صواريخ كروز و360 صاروخا باليستيا وصواريخ مطورة ذات مدى ودقة استهداف أكبر ضد الحرب الإلكترونية.

وبيّن الادميرال تنكسيري بأن القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية ووزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية، تقومان اليوم وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي،بتصنيع صواريخ كروز بمدى طويل يتجاوز الألف كيلومتر،والتي تستهدف أهدافا على ارتفاعات مختلفة.

واكد قائد القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية على ان هذه المناوارات كانت جيدة جدا وقد تحققت الأهداف المرجوة منها.

ولفت الى ان المناطق الشمالية الثلاث للخليج الفارسي والمنطقة الوسطى الثانية والثالثة والرابعة ذات مواقع حساسة للغاية ،مثل مجمعات ومنصات الغاز والبتروكيماويات ومحطات الطاقة النووية والجزر ومنصات ومصافي النفط ،كلها بحاجة للدفاع وتم إجراء التدريبات الدفاعية اللازمة لذلك.

واضاف الادميرال تنكسيري ان القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية قامت بتجهيز المُسيرات "مهاجر 6" و"أبابيل 5" بصواريخ الذكاء الاصطناعي "قائم" و"الماس"، بالاعتماد على النخبة والشباب الملتزم.

كما افاد بأن هذه المناورات تضمنت ايضا التمارين التالية: إطلاق صاروخ "نواب" الدفاعي من السفينة الشهيد سليماني الاستراتيجية، وعمليات تحت سطح المياه للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، وإطلاق الصواريخ الباليستية من الساحل إلى البحر، وتبادل لاطلاق النار بمدى يصل إلى 200 مستوى إلى مستوى، وتم تنفيذ إسقاط طائرات العدو بصواريخ كوثر 222 وإطلاق دوريات بحرية.

هذا واكد الادميرال تنكسيري على ان هذه المناورات تهدف الى ايصال رسالة السلام واعتماد سياسة اليد الممدودة إلى دول الجوار،بالاضافة إلى زيادة التنسيق والاستعداد لمشاة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية لمواجهة اي مغامرة لأعداء الوطن.

انتهى**ر.م