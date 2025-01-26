عراقجي يؤكد على توسيع العلاقات الاقتصادية بين إيران وأفغانستان

وخلال زيارته كابول عاصمة أفغانستان على رأس وفدا سياسيا واقتصاديا، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي"، وزير خارجية أفغانستان بالوكالة "أمير خان متقي".

وقال عراقجي خلال اللقاء، إن إيران وأفغانستان دولتان صديقتان وشقيقتان، إنهما تتمتعان بروابط تاريخية وثقافية عميقة للغاية، مشيراً إلى إنه لطالما كانت لدينا علاقات جيدة عبر التاريخ.

وأضاف: إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مستوى جيد للغاية، وآمل أن تساهم الزيارة في توسيع العلاقات بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين والشعبين، وسيتم تعزيز العلاقات الثقافية وتوسيعها يوما بعد يوم.

بدوره رحب وزير خارجية أفغانستان بالوكالة خلال اللقاء بالوفد الإيراني معربا عن أمله في أن تعزز زيارة وزير الخارجية مستوى العلاقات بين البلدين.

وأضاف أمير خان متقي: إن إيران وأفغانستان دولتان مسلمتان متجاورتان وتتقاسمان دائما أفراح وأحزان بعضهما البعض، ونأمل أن تكون زيارة وزير الخارجية الإيراني مثمرة.

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