لا يمكن إنكار الضرر الناجم عن ادراج إسم إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي

وقال "هادي خاني" : إن المركز الوطني للمعلومات المالية وأمانة المجلس الأعلى لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كجهة متخصصة في كافة الحكومات قد حاول منع جر المسألة المتخصصة والفنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ممارسة وتطبیق الأذواق والتفضيلات الفردية أو الجماعية وسوف یستمر هذه العملية بغض النظر عن القضايا الهامشية وفي إطار المصالح الوطنية والأمنية والاقتصادية للبلاد.

وأضاف: لسوء الحظ، في السنوات الأخيرة، حاولت بعض الدول، وحتى دول المنطقة، وراء تحديد الكيانات الطبيعية والقانونية الإيرانية والتعامل والمواجهة معها في التعاملات النقدية والمالية من أجل إثبات كفاءتها في تقييمات مجموعة العمل المالي لإجراءاتهم وقد أشارت هذه الدول بوضوح إلی مثل هذه الإجراءات في التقارير التي نشرتها على مواقعها الإلكترونية.

وأكد أن استمرار هذا النهج سيشوه سمعة ومصداقية الفاعلين الاقتصاديين في البلاد.

وأضاف أن الضرر الناجم عن ادراج إسم إيران في قائمة السوداء ( الدول مرتفعة المخاطر ) لمجموعة العمل المالي "FATF" في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واضح ولا يمكن إنكاره وتبریره.

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