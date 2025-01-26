وزير الخارجية السوداني سيزور ايران

وأشار خالد ابراهيم الشيخ في حوار مع مراسل ارنا إلى اللقاء الذي جرى بين رئيسي إيران والسودان في نيويورك، وقال: إيران بلد قوي، وان النهج الدبلوماسي لحكومة الرئيس بزشكيان يفتح المجال امام تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد أن إيران تمضى قدما نحو النمو رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بفعل العقوبات وأضاف: إن السودان مثل إيران واجه العقوبات أيضا، لكننا سعداء للغاية بأن إيران نجحت في التغلب على أكبر العقوبات العالمية.

وأضاف: لقد كانت العلاقات بين البلدين جيدة دائما على مدى العشرين عاما، ونأمل أن يزداد التعاون بينهما في الظروف الحالية.

وأشار إلى وجوده لمدة ستة أشهر في إيران، مضيفا: أنا سعيد للغاية لتواجدي كسفير في إيران، ونامل مزيد من زيارات الوفود الاقتصادية والتجارية السودانية إلى إيران.

كيش تتمتع بالقدرة على تعزيز العلاقات الدولية في المنطقة

وقال خالد إبراهيم الشيخ عن زيارته إلى جزيرة كيش: كانت هذه أول مرة سافرت إلى هذه الجزيرة الجميلة؛ تعتبر كيش جزيرة جميلة تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة يمكنها أن تلعب دورا في تعزيز العلاقات الدولية في المنطقة.

وأضاف: معرض "كيش إكسبو 2025" كان جذابا للغاية بالنسبة لنا. ولأول مرة يتواجد وفد من السودان في إيران للمشاركة في معرض دولي، وهذا مهم جدا بالنسبة لنا.

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