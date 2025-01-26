عراقجي يلتقي رئيس وزراء افغانستان بالوكالة

وخلال زيارته كابول عاصمة أفغانستان على رأس وفد سياسي واقتصادي، التقى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" رئيس الوزراء الافغاني بالوكالة الملا محمد حسن أخوند،ظهر اليوم في قلعة حكومة كابول وناقشا أهم القضايا الثنائية والإقليمية.

هذا وكان قد التقى عراقجي ايضا ضمن زيارته هذه ، صباح اليوم ، وزير خارجية أفغانستان بالوكالة "أمير خان متقي".كما سيتم خلال هذه الزيارة التشاور وتبادل عدد من القضايا الثنائية الإقليمية والدولية.

وقبل مغادرته إلى كابول،اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس،الى أهداف هذه الزيارة وقال: تأتي الزيارة في إطار سياسة الجوار وتماشيا مع مهمة وزارة الخارجية في تحقيق المصالح الوطنية الايرانية من خلال التفاعل والتفكير في المصالح والاهتمامات المشتركة.

واضاف بقائي:يمكن ان تكون هذه الزيارة نقطة تحول في استثمار العلاقات العديدة بين البلدين لضمان المصالح المتبادلة للبلدين.

تعد هذه الزيارة الى افغانستان،والتي تستغرق يوما واحدا، الزيارة الاولى لوزير الخارجية الايرانية الى كابول منذ توليه مهامه، وسيتم خلالها مناقشة وبحث مجموعة من القضايا والمواضيع ذات الصلة بين الجانبين.

ويرافق وزير الخارجية في زيارته هذه وفدا اقتصاديا وتجاريا عن ختلف الوزارات.

انتهى**ر.م