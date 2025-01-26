جيش الاحتلال الصهيوني يصدر تحذيرا لسكان غزة

وقال الجيش في بيان صحفي:" بيان عاجل إلى سكان قطاع غزة متابعة للبيانات التي تم إصدارها وتفاديا لوقوع احتكاكات أو سوء الفهم، نؤكد ان كافة التعليمات التي أصدرناها لا تزال سارية المفعول وبالأخص الحظر من الاقتراب إلى محور نتساريم حتى الإعلان عن فتحه.

وأشار إلى أن كافة التعليمات ستبقى سارية المفعول حتى إصدار تعليمات جديدة مع الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق وبعد التزام حماس بتعهداتها.

ومن المقرر، أن تبدء عودة النازحين الغزيين إلى شمال قطاع غزة، اليوم الأحد، سيرا على الاقدام عبر شارع الرشيد، وبالمركبات عبر شارع صلاح الدين، حيث قامت المقاومة الفلسطينية وعلى راسها سرايا القدس وكتائب القسام يوم أمس بتسليم 4 أسيرات من ميدان فلسطين (الساحة).

يذكر أن اتفاق وقف اطلاق النار دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، وقد سلمت في ذات اليوم المقاومة 3 أسيرات، بعد اتفاق ابرام برعاية الوسطاء، لإيقاف حرب استمرت 471 يوما، راح ضحيتها أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح.

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