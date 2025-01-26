بعد 40 عاما.. عميد الأسرى الفلسطينيين "محمد الطوس" حرا

وأفرجت تل أبيب يوم السبت عن 200 أسير فلسطيني مقابل أربع مجندات كن محتجزات لدى حماس في قطاع غزة.

والطوس (69 عاما) معتقل منذ العام 1985 وينتمي إلى حركة فتح، وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة، وأمضى 40 عاما بشكل متواصل في السجون الإسرائيلية.

واعتقل الطوس بعد مطاردته وهو داخل مركبة مع خلية لحركة فتح نفذت عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية في عدة مواقع في منطقة بيت لحم.

وحسب ما أكدت مؤسسة شؤون الأسرى الفلسطينية، فإن الطوس أصيب حينها بعدة طلقات نارية بعد استشهاد أفراد الخلية المسلحة الأربعة الذين كانوا برفقته، وأطلق عليه حينها لقب “الشهيد الحي”.

وبحسب المؤسسة، كانت الخلية تحاول اجتياز الحدود من الضفة الغربية المحتلة نحو الأردن.

وبعد رفض الإحتلال إطلاق سراحه في معظم صفقات التبادل التي تمت في السابق، ذكر نادي الأسير إن الوضع الصحي لزوجته تفاقم حتى دخلت في غيبوبة لمدة عام كامل قبل أن تتوفى في العام 2015 بدون أن يتمكن من وداعها.

والطوس من الأسرى القدامى، أي ما قبل توقيع اتفاقات أوسلو، وعددهم اليوم 21 أسيرا، بعد وفاة الأسير وليد دقة داخل السجن العام الماضي.

ويتحدر الطوس الذي يطلق عليه لقب “عميد الأسرى الفلسطينيين” أيضاً، من قرية الجبعة في بيت لحم.

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