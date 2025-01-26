شهيدان و31 مصابا بجنوب لبنان والاحتلال الإسرائيلي يرفض الانسحاب بمقتضى الاتفاق

وشدد الرئيس اللبناني "جوزيف عون" على أنه يتابع على أعلى المستويات قضية عدم انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني وإطلاقه النار على اللبنانيين وذلك لضمان حقوق الشعب اللبناني.

وأفاد عون بأن سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة، داعيا أهالي الجنوب إلى ضبط النفس والثقة بالجيش اللبناني.

انتشار للجيش اللبناني في عيتا الشعب

بدورها، أفادت مراسلة الجزيرة بأن آليات الجيش اللبناني انتشرت في عيتا الشعب جنوبي البلاد، بعد أن منع جيش الاحتلال الإسرائيلي العودة إليها صباح اليوم الاحد.

وذكر مراسل الجزيرة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت لبنانيين اثنين في بلدة حولا جنوبي لبنان.

وفي ساعات الصباح الأولى، حظر جيش الاحتلال الإسرائيلي عودة اللبنانيين إلى 66 بلدة جنوب لبنان، قائلا في بيان إنه يحظر عودة السكان إلى منازلهم في عشرات القرى على الشريط الحدودي مع "إسرائيل" وإن من يقترب منها يعرض نفسه للخطر.

يذكر انه انتهت، اليوم الأحد، مهلة الـ60 يوماً للانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية والتي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الاحتلال لم يلتزم بالانسحاب وواصل خروقاته وتفجيراته في القرى الجنوبية.

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