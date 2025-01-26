التعرف على الجامعات الإيرانية وتسهيل التبادل الطلابي، خطوة في تعزيز الدبلوماسية العلمية

وفي مقابلة مع ارنا؛ حول انجازات اسبوع العلم الثاني الإيراني- العراقي الذي استضافته جامعة الزهراء (ع) في مدينة كربلاء المقدسة، اشار مدير التعاون العلمي الدولي في جامعة امير كبير الايرانية "روح‌الله باقرزادة" الى انه خلال هذا الحدث العلمي تم التوقيع على مذكرات تفاهم جيدة بين جامعات البلدين في مجال التبادل العلمي والأكاديمي، كما تمت مناقشة مسألة التعاون العلمي والبحثي الجاد بين الجامعات المتفق عليها.

وافاد باقر زادة بأن جامعة أميركبير التكنولوجية تستضيف عددا من الطلاب العراقيين الذين يضيفون قدرات عالية للبلد؛ وربما سيعمل هؤلاء الطلاب كأعضاء هيئة تدريس في الجامعة بعد التخرج أو سيتم تعيينهم كمديرين للبحث والتطوير في صناعاتهم، كما یمكنهم أيضا إقامة تعاون طويل الأمد بين البلدين لسنوات قادمة.

وفيما يتعلق بالضمان التنفيذي للتعاون العلمي بين البلدين،اوضح بأن المشاركة في مثل هذه الأحداث وإقامة التواصل الشفهي وجها لوجه يساعد بشكل كبير على استقرار العلاقات والتبادلات العلمية، كما أن اهتمام ومتابعة البلدين لتنفيذ مذكرات التفاهم هو الضمان التنفيذي للتعاون العلمي.

ورأى مدير التعاون العلمي الدولي بجامعة أميركبير للتكنولوجيا ،إن تحديات الدبلوماسية العلمية تتمثل احداها بعدم تنفيذ الاتفاقيات العلمية والبحثية،معربا عن امله في انه وبعد توقيع المذكرات، ومن خلال المتابعة مع الزملاء العلميين والجامعات، يمكن تهيئة الظروف الأفضل لتنفيذ التعاون.

واقيمت فعاليات أسبوع العلم الإيراني-العراقي في مدينة كربلاء المقدسة للفترة من 18 الى 20 كانون الثاني/يناير 2025 بمشاركة واسعة من الجامعات العراقية الحكومية والأهلية، و بحضور مسؤولي التعليم العالي ورؤساء جامعات البلدين في جامعة الزهراء (ع) .

كما شارك في هذه الفعاليات وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الايراني "حسين سيمائي صراف"لبحث سبل توسيع التعاون العلمي والبحوث والتكنولوجيا بين البلدين وللتمهيد لتبادل الخبرة وتوسيع التعاون العلمي والتكنولوجي بين مؤسسات التعليم والبحوث بالبلدين.

وكان اسبوع العلم الاول بين ايران والعراق قد اقيم العام الماضي بمدينة مشهد الايرانية واستضافته جامعة فردوسي.

انتهى**ر.م