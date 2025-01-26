نبيه بري: دماء الجنوبيين العزل هي دعوة عاجلة للمجتمع الدولي لاتفاق وقف النار

واضاف رئيس مجلس النواب اللبناني: معمودية الدم التي جسدها اللبنانيون الجنوبيون اليوم بمزيد من الشهداء والجرحى تؤكد بالدليل القاطع أن إسرائيل تمعن بانتهاك سيادة لبنان.

وتابع:نتوجه بتحية إجلال وتقدير لأبناء القرى الحدودية اللبنانية الجنوبية.

واکد رئيس مجلس النواب اللبناني: لا زلنا نزف الشهيد تلو الشهيد على مساحة الجنوب والبقاع والضاحية وكل الوطن.

وتابع بري: أنتم اليوم تثبتون للقاصي والداني أنكم عظماء في انتمائكم الوطني وأن الأرض كما العرض ترخص بسبيلها أغلى التضحيات.

واضاف: أنتم اليوم تثبتون أن السيادة هي فعل يعاش وليست شعارات تلوكه الألسن.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني: فعلكم اليوم أكد أن مقاييس الوطنية والانتماء للبنان الوطن والرسالة والحرية هو أنتم وهي الأرض التي تقفون عليها.

واضاف: فعلكم اليوم يؤكد أن وطناً يمتلك عزيمة كعزيمتكم وبأساً كالجمر لا يداس كبأسكم هو وطن لا بد أن ينتصر.

وقال:طوبى للأمهات طوبى لكم أيها الجنوبيون يا حراس حدود أرضنا وسيادتنا واستقلالنا.

انتهی**1426