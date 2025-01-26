إدانات فلسطينية واسعة تعاقبت على تصريحات ترامب بشأن التهجير القسري لسكان غزة

وقال القيادي في حركة حماس "باسم نعيم" : شعبنا كما أفشل على مدار عقود كل خطط التهجير والوطن البديل، سيفشل كذلك مثل هذه المشاريع، في إشارة إلى مقترح ترامب.

في سياق متصل، أدانت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بأشد العبارات، تصريحات ترامب؛ مؤكدة بانها "تتناول ترحيل أهلنا في قطاع غزة إلى خارج أراضيهم".

وأشارت الجهاد إلى، أن "تصريحات ترامب المدانة والمستهجنة تتساوق مع أسوأ ما في أجندة اليمين الصهيوني المتطرف، واستمرار لسياسة التنكر لوجود الشعب الفلسطيني وإرادته وحقوقه. كما أنها تندرج في إطار التشجيع على مواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بإجبار شعبنا على الرحيل عن أرضه".

ودعت الحركة، "كل الدول إلى رفض خطة ترامب، وبالأخص الحكومتين المصرية والأردنية"؛ مؤكدة أن "شعبنا، بصموده ومقاومته، سيفشل هذا المخطط كما أفشل مخططات سابقة كثيرة".

بدورها، أدانت "قيادة لجان المقاومة في فلسطين"، بشدة، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعية إلى تهجير شعبنا الفلسطيني تحت مسمى نقل أجزاء من سكان غزة إلى مصر والأردن .

واعلنت اللجان، في بيان لها الأحد، أن "هذه تصريحات عدوانية فاشية تتماهى مع مخططات المجرمين الصهاينة في حكومة المتطرفين الصهاينة وتنفيذ أساطيرهم وخرافاتهم التلمودية".

كما دعت "الحكومتين الشقيقتين المصرية والأردنية الى رفض تصريحات ترامب الخبيثة والتصدي لمخططات التهجير والاقتلاع التي تستهدف شعبنا وقضيتنا".

ووجهت رسالة "للمجرمين أعداء الامة في الادارتين الصهيونية والأمريكية، بأن الفشل الصهيوأمريكي في تهجير شعبنا عبر آلاف الاطنان من القنابل والصواريخ لن يفلح أبدا بفرض أي قرارات إجرامية عليه".

وشددت اللجان على، أن "شعبنا الفلسطيني في غزة وفي كل بقعة في أرضنا الفلسطينية المباركة ثابت و متجذر ومتمسك بأرضه رغم الدمار الذي خلفته الصواريخ الصهيوأمريكية وعشرات الألاف من الأطفال والنساء والشباب الشهداء وشعار شعبنا أهل الأرض باقون وأن آمال وأحلام واوهام الصهاينة الى زوال".

من جهتها، أدانت ‏حركة المجاهدين بشدة تصريحات الرئيس الامريكي، واعتبرت انها "داعية لتهجير شعبنا تحت مسمى نقل أجزاء من أهل غزة الى مصر والأردن والتي تتبنى مخططات الصهيونية الدينية وقادتها المجرمين في حكومة العدو".

واضافت المجاهدين : هذه التصريحات تعكس إصرار الإدارة الأمريكية الجديدة على المضي في العدوان على شعبنا ومخططات التهجير التي تشمل كل الأرضي الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت الحركة، أن "ما فشلت به الإدارة الأمريكية السابقة التي دعمت الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني في غزة لن تفلح هذه الإدارة به فشعبنا متمسك بأرضه وسيفشل مخططاتهم".

وشددت على، أن "الشعب الفلسطيني دفع ضريبة باهظة في سبيل التمسك بأرضه وافشال المخططات الصهيونية بالتهجير وصمد في وجه أبشع الة قتل وابادة شنتها عليها حكومة نتنياهو النازية وإدارة بايدن المجرمة"؛ داعية الى "رفض عربي وإسلامي لتلك التصريحات التي تمثل اعتداء على شعبنا ودول أمتنا، ودعت إلى وحدة وتكاتف فلسطيني للتصدي لتلك المخططات التي تستهدف قضيتنا".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، أنه "تحدث مع الملك الأردني، عبدالله الثاني، حول إمكانية بناء مساكن ونقل أكثر من مليون فلسطيني من غزة إلى الدول المجاورة".

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية نقلتها الـ " سي إن إن"، انه يود بأن تقوم كل من الأردن ومصر بإيواء الناس، وأنه سيتحدث مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حول هذا الأمر.

انتهى ** ح ع

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المصدر / شهاب