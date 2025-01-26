إيران والسعودية تؤكدان على تطوير التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأفادت وكالة "إرنا"، بأن "هاشمي"، استقبل السفير السعودي لدى ايران اليوم، حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار وزير الاتصالات إلى أهمية "التعاون في مجال نقل البيانات بين إيران والسعودية ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، وكذلك نقل البيانات من المملكة إلى إيران ومن ثم إلى أفغانستان وآسيا الوسطى والصين ومنطقة القوقاز".

وتطرق هاشمي في هذا اللقاء، إلى موضوع التعاون المشترك في مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات والأمن السيبراني والمنصات والحوكمة الإلكترونية؛ مؤكدا على استعداد الجمهورية الاسلامية لمشاركة خبراتها التقنية وتبادل الوفود والخبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع السعودية.

إلى ذلك، أكد السفير السعودي على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين وأشاد بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، معربًا عن استعداد بلاده لتطوير هذا التعاون.

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