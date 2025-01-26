مصدر مسؤول : 11 شهيدا بنيران الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

وأصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في لبنان بيانا، أعلن فيه أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على مواطنين في جنوب لبنان بلغت 11 شهيدا و 83 جريحا.

وأوضح البيان، أن "اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت حتى الآن إلى ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى وفق الحصيلة غير النهائية التالية : شهيدان وشهيدة في عيترون و 12 جريحا، شهيد في بليدا وجريحان، 3 شهداء في حولا و 14 جريحا، شهيدة وشهيد في مركبا و 12 جريحا، شهيد في كفركلا و 15 جريحا، عسكري شهيد في الضهيرة، 7 جرحى في ميس الجبل، جريحان في بني حيان، جريح في مارون الراس، جريح في شقرا، جريح في دير ميماس، جريح في رب تلاتين، جريحان في الطيبة، 6 جرحى في العديسة، 7 جرحى في يارون".

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المصدر / البيان









