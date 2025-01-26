٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:١٧ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85731371
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مصدر مسؤول : 11 شهيدا بنيران الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:١٧ م
رمز الخبر: 85731371
مصدر مسؤول : 11 شهيدا بنيران الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

طهران / 26 كانون الثاني/يناير/ إرنا- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأحد، أن الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنانيين حاولوا الدخول إلى قراهم جنوبي البلاد بعد انتهاء مهلة الـ 60 المحددة لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي، ادت إلى 11 شهيدا و 83 جريحا.

وأصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في لبنان بيانا، أعلن فيه أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على مواطنين في جنوب لبنان بلغت 11 شهيدا و 83 جريحا.

وأوضح البيان، أن "اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت حتى الآن إلى ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى وفق الحصيلة غير النهائية التالية : شهيدان وشهيدة في عيترون و 12 جريحا، شهيد في بليدا وجريحان، 3 شهداء في حولا و 14 جريحا، شهيدة وشهيد في مركبا و 12 جريحا، شهيد في كفركلا و 15 جريحا، عسكري شهيد في الضهيرة، 7 جرحى في ميس الجبل، جريحان في بني حيان، جريح في مارون الراس، جريح في شقرا، جريح في دير ميماس، جريح في رب تلاتين، جريحان في الطيبة، 6 جرحى في العديسة، 7 جرحى في يارون".

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المصدر / البيان





 

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