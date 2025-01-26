قائد سلاح البحر : لا نواجه مشكلة في تطوير الاقتصاد الازرق داخل البلاد

الادميرال ايراني، قال ذلك في كلمة له امام ملتقى قادة الوحدات العسكرية بمركز الإمداد والدعم البحري التابع لبحرية الجيش في محافظة كرمان (جنوبي البلاد).

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، تطرق الادميرال ايراني الى اتفاق وقف النار بين حماس والعدو الصهيوني، الذي دخل حيز التنفيذ وجرى على اثره تحرير عدد من الاسرى الفلسطينيين، قائلا : ان العالم الاسلامي، والشعوب في انحاء العالم شعروا ببهجة لا توصف بعد انتصار جبهة المقاومة والشعب الفلسطيني وسكان غزة، وقد تجلت بوادر هذا النصر المشرف في تحرير الاسرى الفلسطينيين وعودتهم الى احضان عائلاتهم.

ومضى الى القول : لاشك ان المسلمين في انحاء العالم يشاهدون هذه الاحداث اليوم، ويؤمنون بأن الدماء الزكية لشهداء المقاومة حققت ثمارها والعالم الاسلامي بلغ مستوى مرموقا من التماسك والتضامن.

انتهى ** ح ع