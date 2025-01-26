وزير خارجية طالبان : عودة اللاجئين من بین أولويات الإمارة الإسلامية في أفغانستان

والتقی "عراقجي" في یوم الأحد من زيارته الحالية الى کابول، وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية الموقتة "أمير خان متقي"، حيث أکد الجانبان على أهمية ضمان المصالح المتبادلة بین البلدین وفق مبدأ حسن الجوار.

وأشار عراقجي في هذا اللقاء، إلى أهمية التعاون من الجانب الأفغاني لضمان مصالح البلدين، بما في ذلك قضايا المياه واللاجئين الأفغان، وأمن الحدود المشتركة؛ مؤکدا علی استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التعاون مع أفغانستان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

من جانبه أعرب "أمير خان متقى" عن تقديره لاستضافة الشعب الإيراني السخية للاجئين وطالبي اللجوء الأفغان على مدى 5 عقود، قائلا : إن عودة اللاجئين من بين أولويات الإمارة الإسلامية حیث تبذل قصاری جهدها لمتابعة هذه القضية خاصة بعد تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي شهدتها أفغانستان.

وفيما يتعلق بقضايا المياه العالقة بين البلدين، قال متقي : ینبغي أن تساهم قضية المياه في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الثنائي، منوها الى أن "أفغانستان ملتزمة بتعهداتها بتوفير حقوق إيران المائیة".

وقال هذا المسؤول في حركة طالبان، أن "المنطقة بأكملها تعاني من الجفاف بسبب التغير المناخي وأفغانستان أيضا ضحية للجفاف ونحن نسعى إلى التوصل بحل وسط في ما يتعلق بالمياه"؛ مؤکدا بأنه "لا یوجد أي معوقات أخرى في هذا الشأن والأمر يتعلق فقط بزيادة كمية الأمطار، ونتوقع أن يكون هذا العام إن شاء الله عاما جيدا".

وأشار متقي إلى حرص افغانستان علی الأمن، وخاصة أمن الحدود المشتركة مع إيران؛ مشددا علی التزام الهيئة الحاكمة في "اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أمن الحدود ومنع ومواجهة أي أذی وإرهاب يهدد أمن البلدين".

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