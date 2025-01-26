رئيس وزراء الهيئة الحاكمة في افغانستان : اعطاء حصة ايران من نهر هيرمند واجب شرعي واخلاقي

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاحد في كابول، بين رئيس وزراء حركة طالبان مع وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" والوفد السياسي والاقتصادي المرافق له.

وقال مولوي اخوند : ان افغانستان تولي اهمية كثيرة الى علاقاتها القائمة على المودة والاخوة مع ايران؛ وفيما نوّه بوجود مشتركات وفيرة بين شعبي البلدين، دعا الى تسخير جميع الطاقات والفرص المتاحة من اجل تعزيز وتوسيع هذه الاواصر بجميع المجالات.

كما اثنى رئيس وزراء الهيئة الحاكمة في افغانستان، بالكرم الذي جسده الشعب الايراني عبر احتضانه المهاجرين واللاجئين الافغان على مدى 5 عقود، فضلا عن اهتمام الجمهورية الاسلامية بضرورة التعاون في عودة سلسة للمهاجرين غير الشرعيين.

ونوه اخوند الى ان تعزيز التعاون الثنائي اكثر فاكثر يسهم في الارتقاء بمستوى الامن داخل الحدود المشتركة، والتصدي لتحركات العناصر الارهابية والشريرة؛ مؤكدا على استعداد افغانستان لتبادل المعلومات وتطوير التعاون في هذا المجال مع ايران.

الى ذلك، نوه وزير الخارجية الايراني الى ارادة طهران في الدفع بسياسات حسن الجوار، واصفا زيارته الحالية الى كابول انها تصب في تعزيز التعامل مع هذا البلد، وبما يخدم مصالح شعبيهما ويسهم في ازالة القلق والتحديات التي تعترض القضايا ذات الصلة بالامن والمياه والهجرة وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وفي تصريح، خلال اللقاء مع رئيس وزراء الهيئة الحاكمة بافغانستان اليوم، وصف عراقجي، الامن بانه هاجس مشترك لدى البلدين مع تاكيده على اعمية التعاون الثنائي اكثر فاكثر للحد من تحركات العناصر والمجاميع الارهابية، ونوه باستعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الخصوص.

واشار وزير الخارجية إلى استضافة إيران للمهاجرين واللاجئين الأفغان على مدى العقود الخمسة الماضية؛ مؤكدا أهمية التعاون من الجانب الأفغاني لتنظيم هذا الموضوع، بما في ذلك دعم عودة المتسللين غير الشرعيين وتوفير فرص عمل وحياة لهم في افغانستان، كما اكد بانه يجب على المجتمع الدولي التعاون في هذا المجال.

انتهى ** ح ع