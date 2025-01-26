عراقجي یؤکد على ضرورة تعزيز الوحدة بين أتباع الأعراق والمذاهب المختلفة في أفغانستان

وأفادت وکالة "إرنا" نقلا عن الوزارة الخارجیة الإیرانیة، بأن "عراقجي" التقى خلال زیارته الحالية إلی أفغانستان، بعدد من أعضاء مجلس العلماء المسلمين الشيعة في هذا البلد.

وأشار عراقجي في هذا اللقاء، إلى المدور المهم الذي يتمتع به علماء الشيعة والمجتمع الشيعي داخل أفغانستان، في سياق النمو والتقدم العلمي والثقافي والديني لهذا البلاد، مشددا علی عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع العلاقات مع أفغانستان في مختلف المجالات بما فیها الاقتصادية والتجارية والثقافية.

إلی ذلك، عبر اعضاء مجلس علماء الشيعة في أفغانستان، عن تقديرهم لاستضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المواطنين الأفغان على مدى السنوات الـ 45 الماضية وتوفير فرص المعيشة والتعليم لعدد كبير منهم لدى المدارس والجامعات الإيرانية، مؤكدًين أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة واستمرار وتعزيز العلاقات بين شعبيهما.

کما أعرب هؤلاء العلماء المسلمون عن ترحيبهم بتوسيع العلاقات بين إيران وأفغانستان، واعتبروا أن نمو العلاقات الثنائية يصب في مصلحة البلدين.

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