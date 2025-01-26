قائد الثورة يؤكد أهمية ترسيخ حالات الاعتكاف الروحية لدى الشباب

وبعد تقرير قدمه حجة الإسلام علي رضا تكيئي، رئيس اللجنة المركزية للاعتكاف في البلاد، شكر سماحته المشاركين في الاعتكاف هذا العام، داعيا الباري تعالى بان يتقبل منهم اعمالكم العبادية.

واشار قائد الثورة الى ان مسالة الاعتكاف لم تكن رائجة في الماضي قبل الثورة الا انها اليوم منتشرة بشكل واسع النطاق حيث يشارك فيها الكثير من الرجال والنساء والشباب والناشئة في جميع المساجد في انحاء البلاد، واصفا هذا الامر بانه يشكل نعمة كبرى.

واكد سماحته على اهمية ترسيخ حالات الاعتكاف الروحية التي تتبلور خاصة لدى الشباب بالتوسل والتضرع الى الباري تعالى، لتترك تاثيرها على سلوكيات الانسان في مسيرة الحياة اليومية.

انتهى ** 2342