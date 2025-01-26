عراقجي يؤكد عزم ايران على تطوير العلاقات مع أفغانستان في مختلف المجالات

وخلال لقائه في كابول يوم الاحد مع مجموعة من أعضاء مجلس العلماء الأفغاني، أشار عراقجي إلى المكانة المهمة التي يتمتع بها علماء الشيعة والمجتمع الشيعي في أفغانستان في النمو والتقدم العلمي والثقافي والديني لهذا البلد، ودعا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وأكد على العلاقات الودية والأخوية بين مختلف المجموعات العرقية والدينية التي يتألف منها المجتمع الأفغاني، واعتبره مجتمعاً آمناً ومتقدماً، وشدد على ضرورة تعزيز الوحدة والمودة بين أتباع مختلف المجموعات العرقية والدينية في أفغانستان.

وفي هذا اللقاء، أكد وزير الخارجية ، أثناء شرحه للسياسة الخارجية للحكومة الايرانية فيما يتعلق بالدول المجاورة، عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير العلاقات مع أفغانستان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وفي هذا الاجتماع، أعرب اعضاء مجلس علماء الشيعة في أفغانستان أيضًا عن تقديرهم لاستضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمواطنين الأفغان على مدى السنوات الـ 45 الماضية وتوفير فرص المعيشة والتعليم لعدد كبير من الأفغان في المدارس والجامعات الإيرانية، مؤكدًا على أهمية استمرار وتعزيز العلاقات بين الشعبين.

وأعرب أعضاء مجلس علماء الشيعة الأفغاني عن سرورهم لتوسيع العلاقات بين إيران وأفغانستان، واعتبروا تعزيز العلاقات الثنائية بانه يصب في مصلحة البلدين والشعبين.

كما أكدوا على أهمية تعزيز الاتصالات والمناقشات العلمية والثقافية بين علماء البلدين، من الشيعة والسنة على حد سواء، واعتبروا ذلك مؤثرا جدا في تعزيز الوحدة الإسلامية.

وقد التقى وزير الخارجية الايراني صباح الأحد، مع وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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